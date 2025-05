Jetzt ruft China Indien und Pakistan zu Besonnenheit auf

NEU-DELHI/ISLAMABAD. Nach den gegenseitigen Angriffen Indiens und Pakistans hat China beide Seiten zu Zurückhaltung aufgerufen. Sowohl Indien als auch Pakistan sollten im „übergeordneten Interesse des Friedens und der Stabilität“ handeln, wie eine Sprecherin der chinesischen Botschaft in Indien mahnte. Sie erinnerte die rivalisierenden Atommächte daran, Nachbarn zu sein und zu bleiben. Daher sei von jeder Maßnahme abzusehen, die die Situation weiter verschärfen könnte. China verurteile jede Form von Terrorismus und zeigte sich besorgt über die jüngsten indischen Luftangriffe auf Pakistan.

— Yu Jing (@ChinaSpox_India) May 7, 2025