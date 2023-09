Anzeige

Immer mehr deutsche Großstädte kämpfen mit Verelendung, Gewalt und hemmungslosen Drogenmißbrauch in der Öffentlichkeit. Besonders im Frankfurter Bahnhofsviertel gerät die Situation mehr und mehr außer Kontrolle. Anwohner sind verzweifelt, die Polizei überfordert und die Politik duckt sich weg. Was hier geschieht, wird bald in ganz Deutschland traurige Realität. JF-TV und JF-Reporter Hinrich Rohbohm waren im heißesten Brennpunkt der Bundesrepublik vor Ort.