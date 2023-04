Experte im Landtag: JF-Chefredakteur kritisiert öffentlichen Rundfunk

Anzeige







SCHWERIN. Der Chefredakteur der JUNGEN FREIHEIT, Dieter Stein, hat am Donnerstag im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern als Experte zu den aktuell laufenden Verhandlungen über eine Änderung der Medienstaatsverträge gesprochen. Diese regeln unter anderem den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender.

Stein kritisierte unter anderem den fehlenden Spar- und Reformwillen bei ARD, ZDF und Co., die einseitige Berichterstattung, die Nichtberücksichtigung der AfD bei Talkshows und die gefährliche Marktmacht der Sender, die privaten Medien das Leben schwer macht.

Stellungnahme des JF-Chefredakteurs @Dieter_Stein zur Anhörung im Innenausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zum Medienänderungsstaatsvertrag, der Zukunft von ARD und ZDF. Dort wurde er als Sachverständiger gehört. pic.twitter.com/Vhwv7q1eQU — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) April 21, 2023

Es war der bereits vierte Auftritt des JF-Chefredakteurs als Experte in einem Landtag zu der Frage. Zuvor hatte Stein bereits in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen Kritik am derzeitigen System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geäußert. Hintergrund ist eine Petition der JF gegen die Rundfunkgebühr, der sich im vergangenen Jahr fast 200.000 Bürger angeschlossen hatten. (JF)