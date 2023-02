Ab 11 Uhr live: JF-Chefredakteur Stein im Brandenburger Landtag

Anzeige







POTSDAM. JF-Chefredakteur Dieter Stein wird heute ab 11 Uhr im Brandenburger Landtag als Experte zum Rundfunkstaatsvertrag sprechen.

Konkret sollen mögliche Änderungen des Medienvertrages debattiert werden, der den Rechtsrahmen für die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellt. Dazu hat die Brandenburger Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt.

In den vergangenen Monaten war es zu heftiger Kritik an den mit Zwangsbeiträgen finanzierten Sendern gekommen. Es ging um massive Geldverschwendung, Korruption, Vetternwirtschaft und einseitige Berichterstattung. Die JUNGE FREIHEIT startete deswegen eine Petition gegen die Rundfunkbeiträge und für umfangreiche Reformen. Fast 200.000 Bürger schlossen sich dem Anliegen an. JF-Chefredakteur Sten war im Januar bereits als Experte zum gleichen Thema im sächsischen Landtag. (ho)