Das „Katapult“-Magazin, die Nazis und die fehlende Strafanzeige

Der Hilferuf des linken Greifswalder Magazins klingt dramatisch. „Rechte, Rechtsextreme und Querdenker aus MV versuchen, Katapult einzuschüchtern. Mit erstem Erfolg. Die Lage ist kritisch. Wir wollen das nicht hinnehmen“, heißt es auf der Webseite. Es ist einer dieser typischen Bettelartikel des Blattes, das immer mal wieder vorgibt, kurz vor der Pleite zu stehen.

Doch dieses Mal sind die Anschuldigungen, die Blatt-Gründer und Gesellschafter Benjamin Friedrich erhebt, durchaus konkret. Immer wieder würden „Männer“ über eine Baustelle herfallen, die sich auf dem Verlagsareal befindet. „Rechte und Rechtsextreme betreten immer wieder unser Grundstück und nötigen unsere Bauarbeiter. Diese sind irgendwann derart eingeschüchtert, daß sie nicht mehr wissen, wie sie reagieren sollen.“

Jeder normale Bürger würde doch Strafanzeige stellen

Und nicht nur das: Auch Friedrich selbst stehe im Visier ominöser dunkler Schattengestalten, die bei Nacht kommen und „fast jede zweite Nacht ein Ei auf die Windschutzscheibe“ seines Autos werfen. Ein Journalist, der von mutmaßlichen Rechtsextremisten bedroht wird? Ein linkes Magazin im Visier pöbelnder Neonazis? Und das in der AfD-Hochburg Mecklenburg-Vorpommern.

Bahnt sich hier ein Skandal erster Güte an? Sind die Katapult-Mitarbeiter noch sicher? Wie steht es um die Pressefreiheit in Deutschlands Nordosten? Und was sagt die Polizei dazu? Denn sicher haben Benjamin Friedrich oder sein Katapult-Magazin Strafanzeige gestellt.

Und jetzt wird es merkwürdig. Die JUNGE FREIHEIT fragte bei der zuständigen Polizeidirektion an, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist. Die Antwort läßt aufhorchen: „Bislang liegen der Polizei keine Strafanzeigen über die im Katapult-Artikel genannten Taten zum Nachteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Katapult sowie von Bauarbeitern am Standort des Redaktionssitzes in Greifswald sowie Angriffe auf das Fahrzeug eines Mitarbeiters an dessen Wohnanschrift vor“. Stand: Dienstag abend.

Ermittlungen nur von Amts wegen

Ermittelt wird jetzt dennoch: „Die Berichterstattung hat die Polizei zum Anlaß genommen, eine Anzeige von Amts wegen aufzunehmen. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt.“ Heißt: Die Sicherheitsbehörden ermitteln nur, weil es diesen Artikel gibt. Beweise? Liegen bisher offenbar nicht vor.

Die JF fragte auch beim Magazin an. Gab es diese Straftaten überhaupt? Und wieso hat Friedrich keine Strafanzeige gestellt, wie es wohl jeder Bürger instinktiv getan hätte. Erst nach mehreren Versuchen auf diversen Handynummern geht überhaupt ein Mitarbeiter ans Telefon – an einem Werktag. Er bestätigt kurz angebunden, daß keine Anzeigen erstattet wurden. Mehr könne nur Friedrich selbst sagen. Kontaktdaten will er nicht herausgeben. Eine schriftliche Anfrage an das Magazin wurde bisher noch nicht beantwortet – die Antwort wird allerdings nachgereicht, sofern denn eine kommt.

Friedrich steht immer wieder im Zwielicht

Es ist nicht das erste Mal, daß Friedrich ins Zwielicht gerät. Immer wieder kündigt der 36jährige Großes an, ohne es am Ende einhalten zu können. So wollte er beispielsweise eine gedruckte Zeitung in Mecklenburg-Vorpommern herausgeben, um der örtlichen Konkurrenz vom Nordkurier – die er für zu rechts hält – eins auszuwischen. Bis heute gibt es nur eine Internetseite mit einigen wenigen Artikeln im Monat. Geld dafür hat er dennoch eingesammelt.

Schon im Dezember kündigt die Redaktion des Blättchens an, eine eigene Journalistenschule zu eröffnen. Nur wenige Monate später berichtet das Portal „Übermedien“: „Bankrotterklärung kurz vor der Einschulung.“ Aus dem Projekt wird nichts – mal wieder.

Schwere Vorwürfe von Ex-Kollegen

Und dann ist da noch der Grund, warum Friedrich selbst gar nicht mehr Chefredakteur von Katapult ist. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird der Ableger „Katapult Ukraine“ gegründet. Das Versprechen: Jeder Cent der Einnahmen soll an ukrainische Journalisten gehen. Mehr als 400.000 Euro an Spendengeldern kommen zusammen.

Ein Jahr später, im Februar 2023 platzt die Bombe. Einer der angeheuerten Journalisten in dem angegriffenen Land erhebt schwere Vorwürfe. Irgendwann „fühlten wir uns allein gelassen. Ich selbst fühlte mich, als würde ich wie ein Idiot behandelt“, sagte Sergey Panashchuk „Übermedien“. Und weiter: „Wir begriffen, daß etwas nicht stimmt – weil sie unsere Artikel nicht veröffentlichten und der verantwortliche Redakteur, der auch die Website verantwortete, ständig weg war und nicht auf unsere Nachrichten antwortete: für drei, vier oder fünf Tage. Das war sehr verstörend, denn wir hatten den Eindruck, daß sie nicht wirklich an diesem Projekt interessiert waren.“ Statt Unterstützung „bekamen wir Mißtrauen und wurden von Herrn Friedrich entlassen“.

Ging es vor allem um Spenden?

Friedrich versucht, sich herauszureden, muß am Ende allerdings zurücktreten. Die Seite „Katapult Ukraine“ existiert schon längst nicht mehr.

Daraus gelernt hat der Katapult-Geschäftsführer offenbar nicht. Vielleicht hat sich die Aktion um die angeblichen jüngsten Nazi-Angriffe für ihn und Katapult ja wenigstens finanziell gelohnt. Denn wömöglich ging es auch nur darum.