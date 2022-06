Bibliothek des Konservatismus startet Podcast-Reihen

BERLIN. Die Bibliothek des Konservatismus (BdK) in Berlin ist ab sofort mit zwei Podcast-Formaten am Start. Künftig werde es ein Theorieformat und einem Veranstaltungsformat geben, teilte die Bibliothek mit. „Damit erweitern wir unser inhaltliches Angebot und machen unsere Arbeit auch jenen zugänglich, die nicht im Einzugsbereich der Bibliothek wohnen.“ Neue Folgen sollen in einem zweiwöchentlichen Turnus erscheinen.

Mit dem Theoriepodcast „Katechon“ sollen „wichtige Denker und Autoren werden vorgestellt, zentrale konservative Prinzipien und Theorien erläutert, klassische Werke wie auch Neuerscheinungen vorgestellt“ werden, erläutert die BDK auf ihrer Webseite. Der Name der Sendung leitet sich vom altgriechischen Begriff Katechon ab, stammt aus dem Neuen Testament und bezeichnet dort den Niederhalter des Bösen.

Beim zweiten Format „Forum“ handelt es sich um einen Veranstaltungspodcast, in dem Podiumsdiskussionen, Buchvorstellungen und Vorträge zum Nachhören bereitgestellt werden sollen, die in der Bibliothek stattfinden. (ho)

