Grüner Realitätsverlust

Von den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln und zahlreichen weiteren Städten bis zum Terror-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz – das Jahr 2016 hat gezeigt, wie sich die Sicherheitslage in Deutschland im Zuge der Massenzuwanderung verändert hat.

Nun feierte das Land wieder einen Jahreswechsel – und nur ein massives Polizeiaufgebot konnte verhindern, daß sich die scheußlichen Szenen aus dem Vorjahr wiederholen. Daß danach ausgerechnet die Polizei für ihr Vorgehen kritisiert wurde, steht sinnbildlich für den Realitätsverlust, insbesondere in grünen Kreise. Ein Bericht über eine Party, die keine war, über einen Rassismus, der keiner ist, und über eine Debatte, die sich endlich ändern muß. JF-TV Im Fokus mit Michael Paulwitz.