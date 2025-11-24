Katholischer Lebensschützer und Publizist Martin Lohmann ist tot

Anzeige

BERLIN. Der römisch-katholische Lebensschützer und Publizist Martin Lohmann ist tot. Wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) unter Berufung auf den Bundesverband Lebensrecht berichtet, starb Lohmann am Montag im Alter von 68 Jahren. Lohmann stand dem Verband zwischen 2009 und 2017 vor.

Lohmann wurde 1957 in Bonn geboren, wuchs im Rheinland auf und war studierter Historiker und katholischer Theologe. Nach einer Tätigkeit für den Bund Katholischer Unternehmer arbeitete er lange Zeit als Journalist, unter anderem als Moderator der „Münchner Runde“ des Bayerischen Rundfunks. Später wurde er Chefredakteur des katholischen Senders K-TV. Auch für die JUNGE FREIHEIT griff Lohmann zur Feder. So porträtierte er im Mai den neuen Papst Leo XIV.

Lohmann kehrte der CDU den Rücken

Lohmann wurde 1972 Mitglied der CDU, trat aber 2013 aus der Partei aus. Das begründete er im JF-Interview damit, „daß diese Partei mich und viele andere längst im Blick auf die Überzeugungen eines engagierten Christen verlassen hat“. Später engagierte sich Lohmann für die Werte-Union, die er 2024 allerdings auch wieder verließ.

Bekannt war Lohmann als Verteidiger des Lebensrechts Ungeborener. Er trat auch sonst für christlich-konservative Positionen ein, verteidigte etwa 2012 in der ARD-Sendung „Hart aber Fair“ die christliche Positionierung gegen gelebte Homosexualität. Lohmann war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb an einer akuten Erkrankung. (ser)