Warum Armin Rohde „Peta“ jetzt den Rücken kehren will

BERLIN. Der Schauspieler Armin Rohde hat angekündigt, die selbsternannte Tierschutzvereinigung „Peta“ zu verlassen. Hintergrund ist ein Vorstoß des US-Ablegers der Gruppierung, der das Aus für Karussell-Tierfiguren fordert. Rohde schrieb dazu: „Sollte sich diese Meldung bewahrheiten, kündige ich meine Mitgliedschaft, Zahlungen und jedweden Einsatz für ‘Peta’ auf.“

Sollte sich diese Meldung bewahrheiten,kündige ich meine Mitgliedschaft,Zahlungen und jedweden Einsatz für #PETA auf.

Ich unterstütze Tierschutz,wo ich nur kann.

Mit alarmistischen Hysterikern möchte ich nichts zu tun haben. https://t.co/ty4E8T0pPt — Armin Rohde (@ArminRohde) February 11, 2024



Er unterstütze Tierschutz, wo er nur könne, betonte Rohde. Allerdings wolle er mit „alarmistischen Hysterikern“ nichts zu tun haben. Die radikale Tierschutz-Gruppierung hatte zuvor einen Brief an den größten Hersteller von Karussell-Figuren in den Vereinigten Staaten, Chance Rides, geschickt, in dem sie ihn auffordert, keine Tierfiguren mehr herzustellen.

Republikaner nennt Peta „peinlich“

Mit der Darstellung werden laut „Peta“ das Leid und die Qualen von Tieren normalisiert, die als Transportmittel genutzt werden. „Die öffentliche Meinung hat sich gegen solche Akte der menschlichen Herrschaft über andere Arten gewandt“, heißt es von der Vereinigung. Sie schlug vor, künftig lieber Regenbögen, Autos oder Flugzeuge für die Karussells zu nutzen.

Über eine offizielle Antwort des Unternehmens ist bisher noch nichts bekannt. Der republikanische Kongreßabgeordnete Jake LaTurner aus Kansas – dem Sitz des angeschriebenen Unternehmens – zeigte sich empört über die Forderung. „Extrem liberale Aktivisten haben nichts Besseres zu tun, als kleine Unternehmen anzugreifen und Krieg gegen das Karussell zu führen“, sagte LaTurner. „Peta“ sei „peinlich“ und solle sich schämen. (ho)