So reagiert die US-Politik auf die Begnadigung von Hunter Biden

WASHINGTON D.C. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat dem amtierenden Präsidenten Joe Biden aufgrund der Begnadigung seines Sohnes Hunter Biden „Mißbrauch der Justiz“ vorgeworfen. Zugleich deutete er an, die inhaftierten Demonstrationsteilnehmer des „Sturms auf das Kapitol“ begnadigen zu wollen: „Schließt die Begnadigung, die Hunter von Joe bekommen hat, auch die Geiseln des 6. Januar ein, die seit Jahren in Haft sind?“, schrieb Trump auf seiner Internetplattform Truth Social.

Auch Politiker der Demokraten äußerten Kritik. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaats Colorado, Jared Polis, warf dem US-Präsidenten vor, seine Familie vor das Wohl des Landes zu stellen. „Das ist ein schlechter Präzedenzfall, der von späteren Präsidenten mißbraucht werden könnte und seine Reputation traurigerweise schmälern wird“, schrieb Polis auf X.

Hunter Biden habe Probleme mit der Justiz selbst herbeigeführt. „Während man mit ihm sympathisieren kann, muß man auch anerkennen, daß niemand über dem Gesetz steht, kein Präsident und kein Präsidentensohn“, schrieb der Politiker der Demokraten.

While as a father I certainly understand President @JoeBiden ’s natural desire to help his son by pardoning him, I am disappointed that he put his family ahead of the country. This is a bad precedent that could be abused by later Presidents and will sadly tarnish his reputation.…

Der republikanische Vertreter des ersten Distrikts des Bundesstaats Kentucky im US-Repräsentantenhaus, James Comer, warf dem US-Präsidenten vor, „von Beginn an über die korrupten Machenschaften seiner Familie“ gelogen zu haben. „Er hat nicht nur fälschlicherweise behauptet, daß er sich nie mit den ausländischen Geschäftspartnern seines Sohnes getroffen hat und daß sein Sohn nichts Unrechtes getan hat, sondern er hat auch gelogen, als er sagte, er würde Hunter Biden nicht begnadigen“, schrieb Comer in einer Stellungnahme.

Der Vertreter des vierten Distrikts des Bundesstaats Ohio im US-Repräsentantenhaus, Jim Jordan (Republikaner), schrieb auf X: „Die Demokraten sagten, es gäbe keinen Grund für unsere Untersuchung zur Amtsenthebung. Wenn das der Fall ist, warum hat Joe Biden dann gerade Hunter Biden für genau die Dinge begnadigt, die wir untersucht haben?“

Democrats said there was nothing to our impeachment inquiry.

If that’s the case, why did Joe Biden just issue Hunter Biden a pardon for the very things we were inquiring about?

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) December 2, 2024