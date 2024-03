Nike lackiert das St.-Georgs-Kreuz um

Nicht nur in Deutschland sorgt die Gestaltung des Trikots zur Fußballeuropameisterschaft für Gefühlswallungen. Auch das Leibchen der englischen Nationalelf sorgt gelinde gesagt für eine lebhafte Diskussion. Denn deren Ausstatter Nike hält es für eine gute Idee, das traditionelle St.-Georgs-Kreuz neu zu gestalten.

Statt des roten Kreuzes auf weißem Grund, das an den Heiligen Georg erinnert, der im 13. Jahrhundert zum Schutzheiligen Englands wurde, prangt am Nacken des Trikots ein Kreuz aus blauen, roten und lilafarbenen Linien. Der Sportartikelhersteller verkündete auf X, das sei „eine spielerische Aktualisierung der Flagge des Heiligen Georgs auf dem Kragen, um zu vereinen und zu inspirieren“.

A playful update to the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 of St. George appears on the collar to unite and inspire. pic.twitter.com/lXEjXhbIJO

— Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024