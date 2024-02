Mehrheit der jungen Deutschen mißtraut Regierung

Junge Menschen in Deutschland (Symbolbild) Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Kaum Vertrauen in das Parlament und die derzeitige Regierung, dafür großes Vertrauen in das Bildungssystem und die Grundidee der Demokratie: Nach einer aktuellen Umfrage haben junge Deutsche ein gemischtes Verhältnis gegenüber Institutionen. Am deutlichsten unterscheiden sie sich von der älteren Generation allerdings durch persönliche Probleme.