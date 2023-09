Ungarn-Politik: Palmer prangert deutsche Doppelmoral an

Anzeige

BUDAPEST. Boris Palmer hat in Budapest für eine stärkere Dialogbereitschaft zwischen Deutschland und Ungarn sowie innerhalb der Gesellschaft plädiert. Der Oberbürgermeister Tübingens hielt am Dienstag am Corvinus Collegium in der ungarischen Hauptstadt einen Vortrag mit dem Titel „Über die grüne Grenze“.

Dabei unterstellte Palmer der Bundesregierung Doppelmoral im Umgang mit Budapest: „Was unterscheidet die Pushbacks der griechischen Marine von denen der ungarischen Grenzschützer? Sind die spanischen Zäune von Ceuta und Melilla ethisch aus anderen Metallen als die ungarischen?“ Palmer sagte, die zunehmenden Gegensätze zwischen Deutschland und Ungarn seien eine Chance, sich mit anderen Sichtweisen zu befassen. Europa könne es sich gar nicht leisten, ein Land wie Ungarn auszugrenzen: „Geopolitisch ist Europa überall in der Defensive.“

Werbung für eine liberalere Migrationspolitik

Zugleich kritisierte der Ex-Grüne auch die ungarische Politik. Er verwies dabei auf das Beispiel des Bürgermeisters von Ostelsheim, Ryyan Alshebl, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war: „Wenn es nach der ungarischen Politik ginge, hätte ihm ein Zaun den Weg nach Europa versperrt (…) und Ostelsheim hätte vielleicht einen weniger kompetenten Bürgermeister.“ Es fehle in Deutschland an geeigneten Fachkräften, mahnte Palmer und merkte an, daß kleine Gemeinden in Baden-Württemberg inzwischen Probleme damit hätten, willige Bürgermeisterkandidaten zu finden.