Kid Rock nimmt Bud Light für Wokeness auseinander

LOUIS. Der Musiker Kid Rock hat mit einer Videobotschaft auf die neue Werbepartnerschaft des Budweiser-Diätbiers Bud Light reagiert. Das Unternehmen arbeitet seit Anfang April mit dem transsexuellen TikTok-Star Dylan Mulvaney zusammen.

Dort hat der biologische Mann, der sich als Frau fühlt mehr als zehn Millionen Follower. Das nahezu einzige Gesprächsthema auf dem Kanal des Transgenders: Der Prozeß der „Umwandlung“ hin zur Weiblichkeit.

Dylan Mulvaney is now getting paid $10000+ to be the face of brands including:

•BudLight

•Tampax

•Kate Spade

•Kitchen Aid

•Plaza Hotel

•Stella McCartney

•Crest

Mock Women= Get Rewarded #dylanmulvaney #trans #transgender pic.twitter.com/IQHb3qRnFZ

— Oli London (@OliLondonTV) April 2, 2023