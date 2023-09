Deutsche: Bibelzitate gehören nicht in die Politik

Wegen Bibelzitate angeklagt: Päivi Räsänen

Wie schnell sich Politiker sich mit dem Zitieren der Bibel Ärger einhandeln können, zeigt ein aufsehenerregender Prozeß in Finnland. Der christdemokratischen Ex-Innenministerin des Landes, Päivi Räsänen, wird zum zweiten Mal Volksverhetzung vorgeworfen. Sie hatte 2019 auf Twitter (gegenwärtig als X bekannt) ein Bild mit Bibelversen aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs, die Homosexualität thematisieren, veröffentlicht und dabei die Unterstützung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands für die örtliche LGBT-Veranstaltung angeprangert.

Unterstützung bekommt die Politikerin von der christlichen Menschenrechtsorganisation ADF International. Ihr Geschäftsführer, Paul Coleman, nannte das Verfahren am Samstag „das Gegenteil von Demokratie und ‚Fortschritt’“ und betonte, es gehe darum, „ob die Äußerung von christlichen Überzeugungen in Finnland ein Verbrechen ist.“ Deutliche Worte fand auch der kroatische Europaabgeordnete Ladislav Ilčić in einem Gastbeitrag für The European Conservative: „Niemand kann sicher sein, ob seine Überzeugungen zu bestimmten Themen gesetzlich geschützt sind. Das liegt daran, daß der Begriff ‚Hassrede‘ vage und subjektiv ist und willkürlich durchgesetzt wird. Diese Art von Gesetzen breitet sich in ganz Europa aus.“ (kuk)