Nach Rassismusvorwürfen: Lebensmittelkonzern benennt „Uncle Ben’s“ um

BERLIN. Der US-Lebensmittelkonzern Mars hat beschlossen, Logo und Namen seiner Reismarke „Uncle Ben’s“ zu verändern, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Im kommenden Jahr soll das Markenzeichen des Produkts, das Bild eines lächelnden schwarzen Mannes mit weißen Haaren, nicht mehr auf der Verpackung zu sehen sein. Zudem soll der Reis künftig „Ben’s Original“ heißen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

„Wir verstehen die Ungerechtigkeiten, die mit dem Namen und Gesicht der vorherigen Marke in Verbindung gebracht wurden“, betonte Managerin Fiona Dawson. Kritiker hatten dem Lebensmittelkonzern eine stereotype Darstellung schwarzer Menschen und einen unsensiblen Umgang mit der Kolonialgeschichte Amerikas vorgeworfen.

Die Bezeichnung „Uncle“ in Verbindung mit einem schwarzen Mann stelle dunkelhäutige Menschen „abwertend“ und „dienerhaft“ dar. Die Firma hatte bereits im Juni Änderungen angekündigt und vergangene Woche bekräftigt, Benachteiligungen aufgrund ethnischer Merkmale bekämpfen zu wollen.

Ein Twitter-Nutzer lobte den Lebensmittelkonzern für den Entschluß. Das Unternehmen habe erkannt, daß sich die Demographie in Amerika verändert habe. „Es ist nicht länger jedem freigestellt, das Richtige zu tun“, betonte er.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand’s new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI

— Ben’s Original USA (@UncleBens) September 23, 2020