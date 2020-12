Merkel zehntes Mal in Folge „Einflußreichste Frau der Welt“

JERSEY CITY. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum zehnten Mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. Die englischsprachige Zeitschrift veröffentlicht jährlich eine Liste der ihrer Einschätzung nach weltweit mächtigsten Frauen. In diesem Jahr kam unter anderem auch die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris (Demokraten) hinzu und erreichte Platz drei, wie aus der „Power Women List 2020“ hervorgeht.

Grund dafür sei Harris‘ rasanter Aufstieg in der Politik, begründete Forbes die Platzierung. Bei den Präsidentschaftsdebatten im Oktober habe sie mit dem amtierenden Vizepräsidenten Mike Pence (Republikaner) diskutiert und dabei immer wieder auf ihr Recht zu sprechen beharrt, wenn er sie unterbrochen habe. Zudem sei sie als erste farbige Frau in den USA zur Vizepräsidentin gewählt worden.

Auf Platz vier folgt die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen (CDU). Auch im vergangenen Jahr kürte sie das Forbes Magazin zur vierteinflußreichsten Frau der Welt. Auf sie folgt die Ehefrau des Microsoft-Gründers Bill Gates, Melinda. Dem Wirtschaftsmagazin zufolge ist sie die weltweit mächtigste „Philanthropin“. Sie arbeite derzeit daran, weibliche Unternehmensgründerinnen zu unterstützen.

Melinda Gates maintains her position as most powerful woman in philanthropy as co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. In her next chapter, Gates‘ mission is to close the funding gap for female founders, through her, Pivotal Ventures https://t.co/GXkgneMr20 #PowerWomen pic.twitter.com/hSNvBRvbWv

