Holocaust Museum erntet Shitstorm für George Floyd-Ausstellung

MAITLAND. Das Holocaust Memorial Ressource and Education Center of Florida in Maitland hat für eine Ausstellung über den bei einem Polizeieinsatz getöteten Schwarzen George Floyd teils heftige Kritik geerntet. „Das Florida Holocaust Museum ist dabei, die Vernichtung der europäischen Juden zu einer Farce zu machen. Das ist eine Verzerrung und eine Beleidigung der Juden. Und ich befürchte, das ist nur ein Vorgeschmack auf den Irrsinn, der noch kommt“, schrieb die Newsweek-Kolumnistin Caroline Glick auf Twitter.

The Florida Holocaust museum at a JCC in Orlando has taken a huge step towards transforming the annihilation of European Jewry into a farce. This is a travesty, an insult to the Jewish people throughout history. And I fear it is just a taste of the madness to come. https://t.co/vYvYdzJTSD

