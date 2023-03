Aber bitte politisch korrekt: ZDF textet Udo Jürgens um

Anzeige







MAINZ. Das ZDF hat einen bekannten deutschen Schlager seinem Publikum in neuer, politisch korrekter Form präsentiert. In der „Giovanni Zarrella Show“ sang der Deutsch-Italiener gemeinsam mit Roland Kaiser und Namika den Evergreen von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“. Allerdings fiel das Wort „Mohrenkopf“ der Sprachpolitik des öffentlich-rechtlichen Senders zum Opfer.

In der Originalfassung heißt es: „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muß sein.“ Statt „Mohrenkopf“ sangen die drei in einer vermeintlichen Huldigung an den großen österreichischen Künstler „Schokokuß“.

Udo Jürgens‘ Lied stammt von 1976

Der 2014 gestorbene Udo Jürgens hat das Lied 1976 erstmals auf Schallplatte veröffentlicht. Geschrieben wurde der heute von ZDF teilweise inkriminierte Text von Eckart Hachfeld und Wolfgang Spahr.

Es ist nicht das erste Mal, daß das öffentlich-rechtliche Fernsehen damit auffällt, vermeintlich falsche Begriffe aus bekannten Schlagertexten zu streichen. Erst im Januar hatten Florian Silbereisen und Beatrice Egli in der ARD aus dem von Dieter Dehm geschriebenen und von Klaus Lage gesungenen „1000 Mal berührt“ das Wort „Indianer“ gecancelt. In der Originalversion von 1984 heißt es: „Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt.“ Die beiden sangen stattdessen: „Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt“.

Dehm hatte daraufhin angekündigt, die beiden wegen Urheberrechtsverletzung zu verklagen. (fh)