„Layla“ von ZDF-Silvesterparty gecancelt

MAINZ/BERLIN. Um 0:30 Uhr sollten „DJ Robin & Schürze“ in der ZDF-Silvestershow mit ihrem Ballermann-Hit „Layla“ die Partystimmung am Brandenburger Tor auf den Siedepunkt bringen. Doch jetzt hat der Sender einen Rückzieher gemacht.

Das ZDF hatte das Duo Ende Juli bereits in den „Fernsehgarten“ eingeladen, wo es unzensiert auftreten durfte. Danach seien aber mehrere Anzeigen eingegangen – behauptet nun laut Bild der öffentlich-rechtliche Sender.

Angeblich, um weiteren juristischen Ärger zu vermeiden, wurden „DJ Robin & Schürze“ nun aus der ZDF-Silvester-Sendung „Willkommen 2023“ wieder ausgeladen. „Layla“-Produzent Ikke Hüftgold sagte der Zeitung: „Wir hatten bereits die Gage mündlich verhandelt. Nun wurde alles abgesagt.“

Neun Wochen auf Platz 1

Der Text des Liedes, das neun Wochen lang auf dem ersten Platz der deutschen Charts stand, war heftig in die Kritik von Politik und Medien geraten. Auf diversen Volksfesten ließen die Rathäuser „Layla“ verbieten. Der erste war der CSU-Oberbürgermeister von Würzburg, der den Schlager für das Kiliani-Volksfest auf den Index setzte. Danach folgten weitere Städte.

Auch auf dem Oktoberfest in München soll das Lied in keinem Festzelt gespielt werden. Darauf haben sich alle Wirte geeinigt. Stimmen es die Gäste dennoch an, soll es mit einem anderen Text übertönt werden. (fh)