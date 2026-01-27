Anzeige
Rücktritt der NRW-Asylministerin: Unfähig und unqualifiziert

Josefine Paul: Unqualifiziert und ohne Verantwortungsbewußtsein. Foto: picture alliance/dpa | Roberto Pfeil
Josefine Paul: Unqualifiziert und ohne Verantwortungsbewußtsein. Foto: picture alliance/dpa | Roberto Pfeil
Unfähig und unqualifiziert

Der Rücktritt der NRW-Asylministerin Josefine Paul erinnert frappierend an den Fall von Anne Spiegel. Das kommt eben davon, wenn man ganz offensichtlich unqualifiziertes, in Grünen-Hinterzimmern ausgekungeltes C-Personal an entscheidende Schalthebel der Macht setzt. Pauls Nachfolgerin paßt da perfekt ins Bild. Ein Kommentar.

Josefine Paul: Unqualifiziert und ohne Verantwortungsbewußtsein. Foto: picture alliance/dpa | Roberto Pfeil
