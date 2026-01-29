Schafft die Erbschaftsteuer einfach ab!

Ein Wörterbucheintrag zur Erbfolge: Mit den Steuerplänen der SPD fallen zahlreiche Vergünstigungen weg. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach

Geht es nach den Sozialdemokraten, sollen die Toten und deren Nachkommen für den explodierenden Staatshaushalt blechen. Dabei machen andere Länder vor, daß es auch ohne Erbschaftsteuer geht. Ein Kommentar von Markus Brandstetter.