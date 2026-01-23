Müssen die Deutschen mehr arbeiten?

Ein Maurer auf der Baustelle: Müssen die Deutschen wirklich mehr arbeiten? Foto: picture alliance / imageBROKER | Udo Herrmann

Das Land steht still. Während Reformen höchstens gefordert, aber nicht umgesetzt werden, schimpft die Politik über die angeblich schlechte Arbeitsmoral der Deutschen. Doch das ist nicht angebracht. Warum Deutschlands Problem nicht der Fleiß seiner Bürger ist, sondern die Umsetzungsfähigkeit des Staates. Ein Kommentar.