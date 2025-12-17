Von Gorbatschow zu Donald Trump

Früher wehte der Wind der Veränderung aus dem Osten, heute kommt er aus dem Westen. Dem politisch-medialen Komplex in Deutschland gehen die Ansprechpartner aus. Die AfD hat das gut erkannt, muß sich aber klarmachen, daß es am Ende immer um Real- und Machtpolitik geht. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.