Eingemauert zwischen den Brics-Staaten und Trump

Australiens Premierminister Anthony Albanese, Brasiliens Präsident Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und der angolanische Präsident und Vorsitzende der Afrikanischen Union, João Lourenço (vl.n.r.): Die wichtigen Staatschef blieben fern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Misper Apawu

Stell dir vor, es ist G20-Gipfel und kein wichtiger Staatschef kommt. Diese Erfahrung mußte nun Südafrika machen. Vor allem der Konflikt mit den USA über den Umgang mit der weißen Minderheit überschattet das Treffen. Eine Analyse von Sebastian Biehl.