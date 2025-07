Die Union spielt mit dem Feuer

Anzeige

„Lieber eine Revolution machen, als eine erleiden!“, soll Bismarck gesagt haben. Dies ist – unter dem Eindruck des katastrophalen Ergebnisses der letzten Bundestagswahl und wohl auch aufgrund der erwarteten Ergebnisse der nächsten Landtagswahlen im Osten – nun auch bei der SPD angekommen. Mit der Nominierung zweier radikal-aktivistischer Juristinnen von einem linken Seitenarm der Milchstraße scheint die SPD beziehungsweise die vereinigte Linke im Bundestag nun endgültig zu einer Revolution von oben schreiten zu wollen, bevor der Bürger die längst begonnene Revolution an der Wahlurne am Ende erfolgreich weitertreibt.

Schon die Einführung der Brandmauer letztlich durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Verein mit der gewaltbereiten linken Szene (die im Frühjahr massiv und wirkungsvoll in CDU-Geschäftsstellen vorstellig wurde) hatte etwas Staatsstreichartiges. Dies hatte man schon nach der vorletzten Thüringen-Wahl beobachten können, bei der ja die Regierung Bodo Ramelow klar abgewählt worden war, er aber dennoch stolz gebläht wie ein neuer Weltmeister über die Flure lief. Man fragte sich erst: Hat ihm niemand erklärt, was passiert ist und daß er abgewählt wurde?

Erst nach ein paar Tagen wurde dem skeptischen Beobachter klar: Jede Partei hat ihre eigene Mathematik, und die von Bodo Ramelow war ihrer Zeit eben ein wenig voraus. Er rechnete so: Von 100 Prozent der Thüringer Wähler sind erst mal 25 Prozent abzuziehen, denn die sind undemokratisch und zählen daher nicht. Die übrigen 75 Prozent sind dann die neuen demokratischen 100 Prozent, und unter denen hatte Ramelow noch eine knappe Mehrheit. Und das Interessante ist: Es klappte wirklich! Erst sollte die Regierung mit fiktional-alternativen Mehrheiten (da man anfangs die Unseriösität der ganzen Konstruktion noch wahrnahm) auf ein Jahr beschränkt werden, dann sollten vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Da aber das Stattzufindenhabende dann doch einfach nicht stattfand, wurde einfach die ganze Legislatur mit fiktionaler Mehrheit kraft Brandmauer durchregiert.

Die „Brandmauer“ garantiert den Machterhalt der Linken

Dabei verhält sich die Brandmauer zu einem hypothetischen AfD-Verbot wie die Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zum rechtskräftigen Endurteil. Die „Brandmauer“ garantiert SPD und Grünen – jedenfalls, solange sie es jeweils noch über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, was in den Landtagen der neuen Bundesländer nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein scheint – Regierungsbeteiligung. Weil die CDU von ihnen nun abhängig ist, können sie im Großen und Ganzen verlangen, was sie wollen. Die Linke wird jedenfalls für Verfassungsänderungen benötigt, etwa zur weiteren Aufweichung der Schuldenbremse, auf die die CDU wiederum angewiesen ist, weil anders nicht die Wünsche des Koalitionspartners bedient werden können.

Etwa der, daß die Förderung des teuren Flatterstroms weitergeht und hunderte von linken „NGOs“ nicht nur weiter finanziell versorgt, sondern auch zu Hilfspolizisten beim „Kampf gegen Rechts“ ernannt werden. (Das Wort „Hilfspolizisten“ geht übrigens auf die frühen Jahre des Dritten Reichs zurück, genau wie die heute wieder moderne Begriffspaarung „Haß und Hetze“ sowie die Idee, die Verbreitung von aus Sicht der Regierung „unwahrer“ Informationen wie die Herabwürdigung von Politikern unter Strafe zu stellen.) Entsprechend kann dann auch die Linke entsprechende Gegenforderungen stellen, von einem linken Bundesverfassungsrichter war bezeichnenderweise schon die Rede. Dieser – manche rechnen insofern mit Andreas Fischer-Lescano – könnte dann ja mit den jetzt seitens der SPD-nominierten Kandidatinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold eine Art Trio infernale bilden.

Nach einem AfD-Verbot würde die Unions ins Visier rücken

Niemand in den Unionsparteien, der bei Verstand ist, will noch den Versuch eines AfD-Verbots. Denn dort ist klargeworden: mit 90prozentiger Wahrscheinlichkeit scheitert dieser ohnehin vor dem Bundesverfassungsgericht, und dann sind alle blamiert, die ihn betrieben haben. Sollte es aber wider Erwarten doch zu einem Verbot kommen, wäre dies eine Katastrophe für die CDU: In allen Parlamenten stünde sie auf einmal einer strukturellen Mehrheit der vereinigten Linken gegenüber. Und damit nicht genug, sie wären auch über Nacht die „rechteste Partei“.

Keine 48 Stunden nach einem hypothetischen Verbot würden die staatlich mitfinanzierten Strukturen des linken Schattenstaats der NGOs anfangen, Jagd auf die Unionsparteien zu machen! Die Akteure von „Correctiv“, Amadeu-Antonio-Stiftung und so weiter würden sich ja nicht zur Ruhe setzen oder auf Kellner oder Paketbote umschulen, weil es auf einmal nur noch „demokratische Parteien“ in Deutschland gibt. Nein, die würden sagen: Teile der Union propagieren teils offen die sogenannte „soziale Marktwirtschaft“. Experten sind sich jedoch einig, daß dies nur ein neurechter Tarnbegriff für den Kapitalismus ist, der selbstverständlich nicht mit der Menschenwürdegarantie und dem Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes unvereinbar ist …

Die Union zog ihren Kandidaten sofort zurück

Und gerade deswegen erkennen SPD und vereinigte Linke in einem AfD-Verbot die eine Lösung aller ihrer Probleme – und die Perspektive, auf Jahre hinaus mit immer weniger Wählerstimmen das Land zu regieren und lukrative Posten zu verteilen. Diese Strategie wird jetzt auch durch die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold als künftige Richterinnen am Bundesverfassungsgericht verfolgt. Daß in der Union offenbar bislang überwiegend Bereitschaft besteht, die beiden Transformationsaktivistinnen zu unterstützen, gewinnt natürlich eine besondere Brisanz dadurch, daß die Union erst unlängst versucht hatte, den fachlich gut beleumundeten Bundesverwaltungsrichter Robert Seegmüller für das Bundesverfassungsgericht zu nominieren.

Dieser paßte allerdings den Grünen nicht, weil er zum Problem der Zurückweisung von Asylbewerbern aus sicheren Drittstaaten an deutschen Grenzen – wie vom Grundgesetz und vom Asylgesetz nun einmal zwingend angeordnet – angeblich andere Ansichten vertritt als beispielsweise der den Grünen angehörende Berliner Verwaltungsrichter Florian von Alemann, der erst unlängst im Rahmen einer von „Pro Asyl“ aus politischen Gründen inszenierten Einreise somalischer Asylbewerber die Rolle übernommen hatte, die Merzschen Asylpläne öffentlich zu desavouieren. Da die Grünen zur erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit eben gebraucht werden, war ihre Meinung der Union Befehl; Seegmüller war augenblicklich erledigt und wurde seitens der Union durch den politisch völlig unauffälligen Bundesarbeitsrichter Günter Spinner ersetzt.

Die Empörung richtet sich nur gegen eine SPD-Richterin

Natürlich nahm dies die SPD, von der die Union in der Regierung eben abhängig ist – man hat ohnehin schon länger den Eindruck, Lars Klingbeil sei Bundeskanzler und Friedrich Merz vermutlich Außenminister –, nicht zum Anlaß, ihrerseits auf gemäßigte und bürgerliche Kandidaten zu setzen, wie es in der Bundesrepublik eigentlich seit Jahrzehnten stets üblich war, um Zwei-Drittel-Mehrheiten im Bundestag überhaupt erst zu ermöglichen. Denn vor dem Hintergrund der „Brandmauer“ als oberstes politisches Gesetz gilt eben eine andere Logik, und mit bürgerlichen Gestalten könnte die SPD wohl auch keine „Revolution von oben“ machen – worin sie inzwischen wohl ihre letzte Überlebenschance erblickt.

Die Empörung des realpolitischen Lagers konzentriert sich dabei bis auf weiteres auf Brosius-Gersdorf – Stichworte: Das Grundgesetz müsse „gegendert“ werden, um Frauen „sichtbar“ zu machen, die Pflicht zur Zwangsimpfung, die in Wahrheit eine Gentherapie mit völlig unabsehbaren Nebenwirkungen war, folge bereits aus dem Grundgesetz selber (!), Abtreibung sei womöglich bis zum neunten Schwangerschaftsmonat vielleicht nicht zu legalisieren, aber jederzeit straffrei zu stellen, und außerdem: gesetzliche Frauenquoten im Wahlrecht!

Brosius-Gersdorf macht aus ihrer Ideologie keinen Hehl

Dabei wird verkannt, daß die gern aktivistisch auftretende Brosius-Gersdorf, verglichen mit der weiteren Kandidatin Kaufhold, das schwächere und vor allem ungefährlichere Glied in der Kette ist. Dies schon allein deswegen, weil Brosius-Gersdorf – daran entzündet sich ja die Kritik – dazu neigt, ihr linkes Herz auf der Zunge zu tragen und sich durch wortreiche Talkshow-Auftritte (wie bei Lanz) oder buntschillernd-selbstbewußte Profilierungsversuche (wie als Koordinatorin der seinerzeitigen „Kommission zur reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ – man könnte aus gegebenem Anlaß vielleicht auch vom Anwaltsteam des Königs Herodes sprechen) selbst ins Aus zu schießen, das heißt als mögliche künftige Richterin beim Bundesverfassungsgericht in die Befangenheit.

Daß Brosius-Gersdorf, was vermutlich der Plan der SPD sein dürfte, bei einem hypothetischen AfD-Verbotsverfahren trotz ihres Auftritts bei „Markus Lanz“ noch mitwirkt, ist jedenfalls nach den herkömmlichen Regeln über die „Besorgnis der Befangenheit“ eines Richters schwer vorstellbar. Allerdings haben wir es in den letzten Jahren schon wiederholt erlebt, daß im Rahmen des „Kampfes gegen Rechts“ keine herkömmliche Regel des liberalen Rechtsstaats mehr gilt.

Ein neuer Fall Voßkuhle?

So etwas könnte ihrer Münchner Kollegin Kaufhold nicht passieren. Denn diese pflegte sich seit jeher kaum je öffentlichkeitswirksam zu äußern, womit sie das Erfolgsrezept ihres akademischen Lehrers, des ebenfalls SPD-nahen langjährigen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle, übernimmt. Denn auch den hatte niemand auf der Rechnung, bevor der eigentlich als kommender Vizepräsident und dann Präsident designierte, auch bei Konservativen allseits anerkannte Hochschullehrer Horst Dreier einer überraschenden Intrige zum Opfer fiel und die seinerzeitige Bundesjustizministerin Zypries, die eigentlich keinen Plan B hatte, sich an Voßkuhle erinnerte, den sie wohl von früher her kannte und der inzwischen zum jungen Freiburger Professor aufgerückt war.

Während Frauke Brosius-Gersdorf, die insofern immer noch „old school“ ist und mal exaltiert, mal leicht autoritär mit Hier-piept-es-von-ganz-oben-Stimme für ihr linkes Gedankengut wirbt (und sei es nur, indem sie die Umsetzung linker politischer Forderungen ganz einfach als geltenden Verfassungsrecht ausgibt), bewegt sich Ann-Katrin Kaufhold ganz und gar auf der Höhe der Zeit, das heißt, sie ist in der Postdemokratie längst angekommen. Und in der Postdemokratie wird mit tätiger Hilfe der Massenmedien über Elitenkonsens in überparlamentarischen, gern auch transnationalen Hinterzimmern regiert.

Befürworterin einer umfassenden Kommandowirtschaft

Die Versuche ihrer Kollegin Brosius-Gersdorf, im Rahmen von öffentlichen Auftritten irgendwelche Leute zu überzeugen, die ohnehin nichts zu sagen haben, dürfte Kaufhold vermutlich belächeln, natürlich auch dies nie öffentlich bemerkbar. Auf die Frage, welche Institutionen „die Klimazukunft aktiv gestalten“ sollten, gab die überzeugte Befürworterin einer umfassenden Kommandowirtschaft unter dem Vorwand der CO 2 -Vermeidung die Antwort: „Natürlich denkt man in solchen Fragen zunächst an Parlament und Regierung. Wir stellen aber leider fest, daß sie das Thema nicht schnell genug voranbringen. Deswegen muß man überlegen, wie man das Tableau der Institutionen erweitert. In den letzten Jahren sind zwei weitere Akteure auf den Plan getreten: zum einen die Gerichte, die deutlich machen, daß Klimaschutz auch eine menschenrechtliche Dimension hat.“

Zum anderen nannte Kaufhold aber auch die Zentralbanken. Sie betonte in diesem Zusammenhang, beide Institutionen seien unabhängig: „Damit eignen sie sich zunächst einmal besser, unpopuläre Maßnahmen anzuordnen.“ – „The shape of things to come“, sagen die Angelsachsen. Über das altertümliche Kriterium der „demokratischen Legitimation“, das früher in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einmal eine wichtige Rolle spielte, ist Kaufhold erkennbar längst hinaus; bei ihr wird „unabhängig“ und institutionell durchregiert, um „das Thema“ schnell „voranzubringen“.

Die Phase der Selbstbehauptung ist bei der Union längst vorbei

Nun kommt die Nachricht, daß CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann Unterstützung für Frauke Brosius-Gersdorf angekündigt hat; daß Ann-Katrin Kaufhold in Wahrheit das größere Problem ist, hat sich bei der Union nicht herumgesprochen, diese agiert erkennbar schon wieder ähnlich planlos wie bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD, die, bestens vorbereitet und stets mit schriftlichen Formulierungsvorschlägen ausgestattet, die orientierungs- und kenntnislosen Unionsvertreter wieder und wieder über den Tisch gezogen hatte.

„Bei den Richterwahlen für das Bundesverfassungsgericht geht es um die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie“, begründete er dies angeblich, und: „Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind so, daß wir unseren Wunschkandidaten nur im Paket mit weiteren Personalentscheidungen durchsetzen können“; nichts wäre gewonnen, wenn der Kandidat der Union scheitere, weil die beiden SPD-Kandidatinnen scheiterten.

Diese Begründung ist jedoch bereits auf der rein formellen Ebene Hohn und Spott, denn der Kandidat der Union ist ja gar nicht der eigentliche und ursprüngliche Kandidat der Union. Denn das war ja der Bundesverwaltungsrichter Seegmüller gewesen, den man auf Geheiß der Grünen unverzüglich zurückgezogen hatte. Nach den herkömmlichen Regeln des Kräftespiels und der politischen Selbstbehauptung wäre es also das Mindeste gewesen, wenn die Union nun von der SPD verlangt hätte, ebenfalls beide Kandidatinnen, die man nicht mitwählen werde, zurückzuziehen und durch weit gemäßigtere Kandidaten (etwa mit gewerkschaftlichem Hintergrund, oder eben etwa SPD-nahe Arbeits- oder Sozialrechtler, die aber eben keine Linksaktivisten sind) zu ersetzen. Aber die Phase der Selbstbehauptung ist bei der Union vorbei.

Gesellschaftliche Mehrheiten sollen ausgehebelt werden

Das Problem an den neuen Wahlvorschlägen der SPD, selbst wenn diese am Ende die Zustimmung einer von allen guten Geistern und jedem noch so schüchternen inhaltlichen Selbstbehauptungswillen der Union finden sollten, bleibt aber: Sie sind und bleiben der quasi „antihegelianische“ Versuch, den sich wandelnden Zeitgeist, die naturgesetzlich irgendwann zurücklaufende Flut quasi mit einem Knüppel in der Hand in einen Käfig zu treiben und in diesem dann einzusperren: Ha, so einfach ist das, wenn man im richtigen Augenblick beherzt handelt!

Nein, es wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Kriterium der Zwei-Drittel-Mehrheit wurde seinerzeit aus guten Gründen eingeführt, nämlich um aus dem SPD- und Unionslager jeweils Juristen zu gewinnen, die für die ganze Gesellschaft als Integrationsfiguren dienen können; das unerreichte Beispiel einer solchen Synthese dürfe bis heute Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019) sein: politisch Sozialdemokrat, ursprünglich von der Bielefelder Reformuniversität, zugleich praktizierender Katholik und engagierter Abtreibungsgegner, methodisch Schmittianer (er hatte schon als Schüler dafür gesorgt, daß der in der unmittelbaren Nachkriegszeit vielfach bedrängte Carl Schmitt Aufnahme in seinem Elternhaus fand) und unaufgeregter, stets auf der Höhe der Zeit denkender Wertkonservativer.

Solche Sozialdemokraten und Verfassungsrichter-Kandidaten gibt es heute nicht mehr, dafür eben: Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold. Während die eine allenfalls Identifikationsfigur der linken Szene sein könnte, ist die andere eine Art Idealbild der international vernetzten, hauptberuflichen „Klimaschützer“. Von denen sich längst herumgesprochen hat, daß es sich bei ihnen eigentlich um die heutige Erscheinungsform der kommunistischen Bewegung handelt: Da keiner mehr glaubt, daß die Einführung einer Planwirtschaft unter politischer Kontrolle den Wohlstand fördert, wird das Anliegen inzwischen eben mit der vermeintlichen Notwendigkeit des Klimaschutzes begründet.