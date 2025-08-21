Die Grünen und die Dürre im Kopf

Die Grünen-Politiker Robert Habeck und Katrin Göring-Eckardt verstehen bei Polemik gegen ihre Person keinen Spaß. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Ein fünfstelliges Bußgeld, weil ein Bürger einer Grünen-Politikerin eine Dürre im Kopf attestiert hat. Die Botschaft ist klar. Wenn du dich schon nicht vor unseren Schreckbildern fürchtest, dann fürchte den Staat. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.