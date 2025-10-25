Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Rundfunkbeitrag: Das ÖRR-Urteil ist nur ein Pyrrhussieg

Rundfunkbeitrag: Das ÖRR-Urteil ist nur ein Pyrrhussieg

Rundfunkbeitrag: Das ÖRR-Urteil ist nur ein Pyrrhussieg

Ein Mikrofon des Bayerischen Rundfunks: Nach dem jüngsten Urteil zum Rundfunkbeitrag müssen die Landtage den Finanzierungsrahmen für den ÖRR einschränken. (Themenbild/Collage)
Ein Mikrofon des Bayerischen Rundfunks: Nach dem jüngsten Urteil zum Rundfunkbeitrag müssen die Landtage den Finanzierungsrahmen für den ÖRR einschränken. (Themenbild/Collage)
Ein Mikrofon des Bayerischen Rundfunks: Nach dem jüngsten Urteil zum Rundfunkbeitrag müssen die Landtage den Finanzierungsrahmen für den ÖRR einschränken. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
JF-Plus Icon Premium Rundfunkbeitrag
 

Das ÖRR-Urteil ist nur ein Pyrrhussieg

Viel Lärm um nichts: Das Urteil aus Leipzig zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk festigt am Ende ein kaputtes System, statt Kontrollmechanismen zu schaffen. Jetzt ist die Politik gefragt. Eine Analyse von Michael Meyen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Mikrofon des Bayerischen Rundfunks: Nach dem jüngsten Urteil zum Rundfunkbeitrag müssen die Landtage den Finanzierungsrahmen für den ÖRR einschränken. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles