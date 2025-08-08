Anzeige
Bundesverfassungsgericht: Brosius-Gersdorf ist die Märtyrerin des Establishments

Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur zurück und ist aus SPD-Sicht Opfer einer Kampagne geworden.
Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur zurück und ist aus SPD-Sicht Opfer einer Kampagne geworden. Foto: picture alliance / teutopress | –
Brosius-Gersdorf ist die Märtyrerin des Establishments

Das linke Establishment hat seine Märtyrerin. Ihre Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, wirft hin. Der Abgang führt noch einmal vor Augen, welch Kelch da an uns vorbeiging. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

Abonnement