Brosius-Gersdorf ist die Märtyrerin des Establishments

Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur zurück und ist aus SPD-Sicht Opfer einer Kampagne geworden. Foto: picture alliance / teutopress | –

Das linke Establishment hat seine Märtyrerin. Ihre Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, wirft hin. Der Abgang führt noch einmal vor Augen, welch Kelch da an uns vorbeiging. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.