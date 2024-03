Die Zeiten, in denen Grünen-Politiker gegen „Lichtverschmutzung“ zur Verdunkelung aufriefen, sind vorbei. Jetzt heißt es: Lichter an für den Ramadan. In Frankfurt am Main leuchtet die Zukunft. Aber das ist auch ein Zeichen an eine andere Religion. Raten Sie mal, welche? Ein Kommentar von Boris T. Kaiser.