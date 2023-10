Die „neue Asylpolitik“ ändert nichts an der Masseneinwanderung

Kommt ein Migrant weniger, weil er mit Karte statt bar bezahlen muß? Und was bringen Grenzkontrollen, die illegale Einwanderer nicht aufhalten dürfen? Über eine neue Asylpolitik, die die Bürger beruhigen soll, aber wirkungslos ist. Auch am Terror, wie aktuell in Brüssel, wird sich nichts ändern.