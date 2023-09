Der Asylwahnsinn ist ein Meister aus Deutschland

Anzeige

Erst ein Migrantenschiff, dann zehn, am Ende sind es Hunderte. Was sich derzeit an Italiens Küsten – und nicht nur dort – abspielt, könnte so auch eins zu eins aus Jean Raspails 1973 niedergeschriebener visionärer Dystopie „Das Heerlager der Heiligen“ stammen. Was sich derweil im politischen Berlin abspielt, muß man wohl in einem Fachbuch über Geisteskrankheiten nachlesen: Moralischer Größenwahn, gepaart mit krankhaftem Narzissmus und obendrauf noch eine gehörige Portion Totalitarismus. Fertig ist die Migrationspolitik der Ampel.

Linksradikale Seenotschlepper werden üppig mit Steuergeld, das hierzulande an allen Ecken und Enden fehlt, gepampert, während in deutschen Kommunen – und nicht bei denen – längst Land unter ist. Erst lockt man Armutsmigranten mit üppigen deutschen Sozialleistungen Europa und ist dann empört, wenn Italien einfach nur noch nach Deutschland durchwinkt. Ergibt das eigentlich wenigstens im Kopf der eitlen Außenministerin Annalena Baerbock noch irgendeinen Sinn?

Die Ampel macht Politik für fünf Prozent

Im Rest der Welt hat man von diesem deutschen Moralgrößenwahn längst gestrichen die Nase voll. Polen leitet durch und kassiert noch an Visa-Gebühren, Italien sowieso, Griechenland erst recht und von Ungarn brauchen wir gar nicht erst zu reden. Deutschland will, dann bekommt es auch.

Dabei will Deutschland schon Länger nicht mehr. Die überwältigende Ablehnung der Ampel-Migrationspolitik im aktuellen Deutschlandtrend, der deutschlandweite Widerstand gegen Asylheime, die allzu oft selbst zum Kriminalitätsschwerpunkt werden oder Dauerkriminelle beherbergen, zeigen – neben den Rekordwerten für die AfD –, daß die Geduld längst aufgebraucht ist. Nur lächerliche fünf Prozent der Bundesbürger wollen mehr Asylbewerber aufnehmen als bisher. Und für die wird offenbar die Politik gemacht.

Eliten-Debatten am Rande der Zurechenbarkeit

Wer das kritisiert, wie jetzt etwa dankenswerterweise Elon Musk, bekommt als offizielle Antwort bestenfalls einen Satz aus Katrin Göring-Eckharts Phrasenschwein für besondere Dümmlichkeiten. Apropos Göring-Eckhardt: Die Thüringerin, die in Thüringen kaum noch jemand sehen will, ist das beste Beispiel für die Verquickung zwischen den Möchtegern-Seenotrettern und Grünen. Ihr Lebensgefährte ist direkter Profiteur der Schlepper-Subventionierung im Mittelmeer. Man kennt und schätzt sich eben in den Clanstrukturen der Ampel. Wenn die Moralkeule nicht hilft, wird unverzüglich nach Zensur und Repression verlangt. Der Vize-Chef der Grünen-nahen Böll-Stiftung fordert ein Eingreifen der EU gegen Musk. Man will gar nicht wissen, was solche Gestalten im Geheimen bereits noch so planen.

Wie weit weg von der Realität der Eliten-Diskurs mittlerweile ist, konnten die ungläubig staunenden Bürger zuletzt in der Zahnarzt-Asyldebatte sehen. Nehmen Asylbewerber Deutschen Termine beim Zahnarzt weg? Ja, klar. Mehr Menschen bei tendenziell gleichbleibender Arztdichte macht eben weniger Termine für mehr Menschen. Oder rekrutiert Deutschland jetzt Ärzte über das Asylsystem?

Deutschland diskutiert über Asylbewerber-Zähne

Zehn Prozent aller Asylbewerberleistungen entfielen allein auf Zahnbehandlungen. Selbst abgelehnte Asylanten werden deutschen Sozialhilfeempfängern zügig gleichgestellt – auch in den Krankenkassen-Leistungen. Zuletzt machte sogar ein Fall Schlagzeilen, bei dem Asylbewerber ausschließlich nach Deutschland kamen, um hier auf Steuerzahlerkosten eine nicht lebenswichtige Luxus-Behandlung zu genießen.

Wenn man die halbe Welt in ein Sozialsystem einlädt, in das die halbe Welt nie eingezahlt hat, und absehbar nicht wird, sinken die Leistungen für die einheimischen Beitragszahler ganz automatisch. Mathematik ist also ganz offenbar kein Meister aus Deutschland – der Asylwahnsinn allerdings schon.