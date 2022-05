ZDF – Programminhalte für Rentner, politisch aufgemotzt durch Enkel

Was aber sicherlich nichts damit zu tun haben dürfte, daß die beiden Themen von nahezu allen Medien von Anfang an umfangreich abgebildet wurden. Ein bißchen verwundern muß einen das große Zuschauerinteresse gerade an der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung zu den beiden Themen. Müßte doch selbst der unaufmerksamste Nebenbei-Fernsehgucker nach spätestens zwei Wochen kapiert haben, was einem die dort ansässigen Haltungsjournalisten zu sagen haben.