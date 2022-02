Die geopolitische Realität hält bittere Lehren bereit

Albrecht Haushofer (1903-1945), Dozent für Geographie, hatte – anders als sein Vater Karl Haushofer – von Anfang an schwere Bedenken gegen das NS-Regime, suchte dessen Führung aber zu beeinflussen. So auch Rudolf Heß, weshalb er an der Vorbereitung von dessen Englandflug beteiligt war. Gleichzeitig hatte Haushofer Verbindung zum konservativen Widerstand. Er wurde deshalb nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und noch kurz vor Kriegsende am 23. April 1945 liquidiert. Albrecht Haushofer trat nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Schriftsteller und Dichter hervor; während seiner Gefangenschaft entstanden die

Karl Haushofer (1869-1946), Generalmajor der bayerischen Armee, Geograph und Historiker, bedeutendster Vertreter der deutschen Schule der Geopolitik. Auf Grund seiner persönlichen Bekanntschaft mit Heß konnte Haushofer nach der Machtübernahme Hitlers auf Protektion rechnen, seine eigentlichen Zielvorstellungen – etwa die Einrichtung eines Lehrstuhls für Geopolitik – aber nicht verwirklichen. Eine Ursache dafür war, daß er nach den Kriterien der Nürnberger Rassegesetze mit einer „Halbjüdin“ verheiratet war, eine andere sein Bemühen, mäßigend auf die Spitze des Regimes einzuwirken. Auf Grund der Beteiligung seines Sohnes Albrecht Haushofer an der Widerstandsbewegung kam auch Karl Haushofer kurzzeitig in Haft, wurde aber noch vor Kriegsende freigelassen, dann allerdings von den amerikanischen Besatzungsbehörden unter Hausarrest gestellt. In der Nacht vom 10. auf den 11. März 1946 schied er mit seiner Frau gemeinsam aus dem Leben. Den Schritt begründete er in einem nachgelassenen Schreiben mit „unheilbare Trauer um das Schicksal von Land und Volk, dem ich vergeblich meine ganze Lebensarbeit geweiht hatte; und um den vorzeitigen Tod unseres Sohnes Albrecht, in dem ich den Erben meines wissenschaftlichen Werkes verloren habe“.