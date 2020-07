Dem Zeitgeist verfallen

Bundesdeutschlands wichtigste Partei ist die CDU. Länger als sie hat niemand unser Land regiert. Bei dessen Gestaltung ist sie oft der Zustimmungsbereitschaft im Land vorausgeeilt: bei der Westintegration, bei der Wiederbewaffnung und Nato-Nachrüstung, bei der Wiedervereinigung nach westdeutschem Vorbild. Zwar wurde Kohl 1998 besiegt. Doch nach Angela Merkels Fast-Niederlage bei ihrer ersten Bundestagswahl 2005 wurde die Partei schrittweise auf den neuen Zeitgeist ausgerichtet.

Das führte dazu, daß die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin viele Jahre lang an der Spitze der Beliebtheitsskala stand. Zwar verdunkelten die Folgen ihrer Migrationspolitik manchen Glanz. Doch dank der – im Vergleich zur Migrationskrise – plausiblen Handhabung der Corona-Krise ist die CDU wieder Deutschlands weitaus populärste Partei. Also alles richtig, alles gut. Wirklich?

CDU-Wähler haben weniger Sympathien für Merkel als Journalisten

Ihr Höhenflug, versüßt von einer öffentlichen Liebeserklärung der Grünen zum Geburtstag der CDU, verdankt sich der Sympathie aller etablierten Medien für die Kanzlerin – nicht aber für ihre Partei. Über zwei Drittel der Journalisten neigen den Grünen und der SPD zu; so immer wieder das Ergebnis von Umfragen unter Medienleuten. Deren Wohlwollen hat sich die Kanzlerin umsichtig erworben: nämlich durch jahrelange Ausrichtung ihrer Politik an dem, was grün-rote Journalisten für richtig halten und in ihren Medien als die alternativlos richtige Politik hinstellen.

Das reichte vom Ausstieg aus Atom- und fossiler Energie über deutsches Einstehen für die Schulden anderer EU- oder zumindest Eurozonen-Staaten bis hin zur bedingungslosen Offenheit für Zuwanderungswillige, mit oder ohne rechtlich vorgesehene Aufnahmeverpflichtung. Weil aber das alles einem nennenswerten Teil der Bevölkerung nicht als vernünftig erscheint, entstand Spannung zwischen der großen Popularität der Kanzlerin in den Medien und der viel geringeren Sympathie für die merkeltreue CDU im Wahlvolk. Das rächt sich seit langem an Wahltagen.

Mit Meuthen-AfD droht der Union das Schicksal der SPD

Deren Folge: Medial akzeptierte CDU-Regierungen gibt es wohl nur noch im Bündnis zwischen CDU und Grünen, nötigenfalls ergänzt um SPD oder FDP. Davon die Konsequenz: Rechts von der CDU wird dauerhaft eine Partei bestehen, die mit ihr um 5 bis 15 Prozent der Stimmen konkurriert.

Sollte sich in der AfD die Meuthen-Richtung dauerhaft durchsetzen, droht der CDU das Erosionsschicksal der SPD. Setzte sich in der AfD die Höcke/Kalbitz-Richtung durch, dann könnte die CDU noch eine kleine Chance haben, in Konfrontation mit einer rechtsradikalen AfD ihre frühere Dominanz nach rechts zurückzugewinnnen. Doch dafür müßte die CDU einen regelrechten Kulturkampf mit der rot-grünen Journalistenschaft bestehen.