Die AfD sollte eine ökologische Kernkompetenz entwickeln

Die Schnellsprech-Attacke des spätjuvenilen YouTube-Idols Rezo erweist sich als Lehrstück für CDU/CSU, aber auch für die AfD. Speziell die Ökologie ist generationenübergreifend so tief in die deutsche DNS eingedrungen, daß das Ignorieren oder arrogante Belächeln „grüner Spinnerei“ in eine Sackgasse führen.

Zum einen sollte die AfD Kernkompetenz bei jenen ökologischen Themen entwickeln, über die ein Grundkonsens in Reichweite ist. Dazu gehören die Flächenversiegelung, das Artensterben, die Massentierhaltung oder die Plastikvermüllung der Meere.

Arbeitshypothese aufgreifen und Halbwahrheiten entlarven

Zum anderen könnte das Dogma vom „menschengemachten Klimawandel“ als Arbeitshypothese dienen, um von diesem Standpunkt um so klarer die Tabus, Halbwahrheiten und Widersprüche grüner Ökologie zu entlarven.