„90 Prozent der Asylanträge in Irland waren unbegründet“

Proteste vor einem Asylhotel, nachdem ein Migrant eine Zehnjährige vergewaltigt haben soll: „Irland wird verwüstet“, sagt Eoin Lenihan in seinem neuen Buch. Fotos: picture alliance / empics | Niall Carson /// Privat

Nicht nur in Deutschland sind die Folgen der Masseneinwanderung spürbar. Im exklusiven JF-Interview erklärt Bestsellerautor Eoin Lenihan, wie sich das einst idyllische Irland in den vergangenen 25 Jahren gewandelt hat. Dabei beschränken sich die Probleme nicht nur auf die Migration.