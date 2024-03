Martin Sellner: „Correctiv hat Remigration zu Deportation umgelogen“

Martin Sellner ist der Politik ein Staatsfeind, den Medien ein „Neonazi“, der plant, Millionen zu „vertreiben“, ausländischstämmige Deutsche zu „deportieren“. Doch was will er wirklich? Nun ist sein Buch „Remigration“ erschienen, in dem er sein Konzept vorstellt. Was sich tatsächlich dahinter verbirgt und was er in Potsdam in Wahrheit gesagt hat, verrät er jetzt im JF-Interview.