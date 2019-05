Britisches Parlament für „Klima-Notstand“

LONDON. Das britische Parlament hat beschlossen, einen „Klima-Notstand“ auszurufen. Die Vorlage von Oppositionschef Jeremy Corbyn (Labour) wurde am Mittwoch ohne Gegenstimmen angenommen, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Bindend sei der Beschluß zwar nicht, der Labour-Politiker bezeichnete ihn aber dennoch als „Riesenschritt vorwärts“, der eine „Welle des Handelns von Parlament und Regierung weltweit“ hervorrufen könnte. Seinen Angaben nach ist es das erste Mal, daß ein Parlament diesen Schritt unternimmt.

Hunderte Demonstranten hatten sich dem Bericht zufolge Mittwoch abend auf dem Parliament Square in London versammelt. Sie protestierten dafür, daß Großbritannien offiziell einen „Klima-Notstand“ ausrufen müsse. Mehrere britische Klimaorganisationen hatten sich der Kundgebung angeschlossen und lobten die Entscheidung.

Thunberg und Neubauer loben Beschluß

Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg sprach auf Twitter von „historischen und sehr hoffnungsvollen Nachrichten“. Jetzt müßten auch andere Nationen folgen. „Und Worte müssen zu Taten werden.“

“MPs have passed a motion making the UK parliament the first in the world to declare an “environment and climate emergency”.

Historic and very hopeful news. Now other nations must follow. And words must turn into immediate action. #ClimateBreakdown https://t.co/9CUv7jt0gm

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 1, 2019