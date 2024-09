Mannheimer Fußball Gemeinschaft 1896: Der Siegeszug der Sportart begann in Deutschland im Kaiserreich Foto: Wikimedia / Gemeinfrei

König Fußball zieht in Deutschland ein

Wo schlägt das Herz für Fußall hierzulande am längsten? In München, bei den erfolgsverwöhnten Bayern? Im Ruhrgebiet, wo Kicken zur Identität gehört wie einst Kohle und Stahl? Beides ist falsch. Die Wiege der bei den Deutschen beliebtesten Sportart steht in Braunschweig; der Stadt, die sich derzeit wenig ruhmreich im Tabellenkeller der Zweiten Bundesliga eingenistet hat. Doch genau hier wurde der 90minütige Kampf, das Runde ins Eckige zu bekommen, geboren. Und zwar vor exakt 150 Jahren.