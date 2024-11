Ein Dorf überlebt die DDR

Die Partei wacht: Ein DDR-Grenzsoldat patrouilliert im an der Elbe im brandenburgischen Dorf Lütkenwisch. Foto: picture-alliance / dpa | Schilling

Abreißen und abschießen war hier die Devise: In Lütkewisch an der alten DDR-Grenze hält eine Autorin die Erinnerung an das brutale Regime wach. Jörg Kürschner rezensiert.