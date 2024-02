Schicksalsjahr 1454 – Das Fiasko nimmt für den Orden seinen Lauf

Anzeige

Das Jahr 1454 fand im Urteil der Historiker des 19. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit. Den Ausbruch des Krieges zwischen dem „Preußischen Bund“ und dem Deutschen Orden zwischen Weichsel und Memel lastete Altmeister Heinrich von Treitschke wegen ihres treulosen Abfalls vom Orden den preußischen Ständen als „Frevel“ an. Auch in den Werken des Königsberger Historikers Johannes Voigt oder Leopold von Rankes ist das Moll deutlich herauszulesen, das dem Ausbruch des 13jährigen Krieges mit dem Resultat des faktischen Endes des Deutschen Ordensstaates als Machtfaktor in Preußen nach dem Zweiten Thorner Frieden 1466 zukam.

Dabei gingen sie in der Wertung keineswegs so weit wie Historiker vom Schlage Erich Weises, dem letzten Leiter des Reichsarchivs Posen, der klagte, in diesem „Katastrophenjahr“ sei „keine Ehre für die deutsche Sache zu gewinnen“ gewesen, oder seines polnischen Kollegen Marian Biskup, dessen Deutungen besonders die Sache der Aufständischen und ihres Hauptbundesgenossen, des polnischen Königs Kasimir IV. Jagiełło, allzu positiv in den Blick nahmen. Blendet man diese, die spätere deutsch-polnische Geschichte tangierenden Folgen aus, die von 1466 tatsächlich bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in der „Korridor- und Danzigfrage“ eine Spur ziehen, kommen im „Preußischen Städtekrieg“ im 15. Jahrhundert auch zeittypische Phänomene zum Ausdruck, denen der Deutsche Ritterorden mit seinem mittelalterlichen klerikalen Staatsaufbau immer weniger entsprach.