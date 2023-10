In der Schlacht von Pavia 1525 zeigten die Landsknechte wieder ihre Überlegenheit Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images

Das Jahr 1525 wurde zum Höhepunkt in Frundsbergs Karriere. In der Entscheidungsschlacht von Pavia hatte er mit seinen Landsknechten entscheidenden Anteil am Sieg über Frankreich.