Querfront aus Demokraten und Trumpisten stürzt Kevin McCarthy

Am Ende kam mit 216 Stimmen eine knappe Mehrheit für die Abwahl zustande. Nur acht davon gehörten zur „Grand Old Party“ (GOP), darunter Nancy Mace. Die als gemäßigt geltende Republikanerin aus South Carolina warf McCarthy vor, entgegen seinen Versprechen nichts bei „vielen Themen, die uns am Herzen liegen“, getan zu haben. Dazu zählen laut der 45jährigen beispielsweise die Belange der Frauen und der inneren Sicherheit. Sie merkte an, es gehe nicht um rechts und links, sondern um Vertrauen.

We were promised we would move on women’s issues and legislation to keep our communities safe. Those things never happened.

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) October 3, 2023