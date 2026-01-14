Der Dezember stand im Zeichen der Windflauten

Der Dezember brachte stellenweise nicht nur Schnee in Deutschland, sondern auch Windflaute. Foto: picture alliance / Zoonar | Berit Kessler

Windenergie ist eine sensible Angelegenheit, sobald es zu Windflauten kommt. Denn wenn Deutschland Strom importieren muß, wird es besonders teuer. Zur Weltrettung trägt das Spiel wenig bis gar nichts bei, wie ein Blick auf die CO2-Analyse für den Dezember zeigt.