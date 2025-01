Streit um die China-App: Kauft Elon Musk jetzt auch noch TikTok?

Anzeige

WASHINGTON D.C. Im Streit um die beliebte Video-App TikTok hat China eine überraschende Lösung angedeutet: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die Behörden, das US-Geschäft der Plattform an Elon Musk zu verkaufen. Der Milliardär und Berater von Donald Trump könnte somit eine zentrale Rolle in der Zukunft des sozialen Netzwerks spielen. Die Überlegungen befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die chinesische Regierung zieht es weiterhin vor, TikTok in den Händen des Mutterkonzerns ByteDance zu belassen. Ein Konsens über das weitere Vorgehen wurde bislang nicht erzielt. Musk äußerte sich bislang nicht zu den Spekulationen, TikTok nannte sie „pure Fiktion“.

In den USA hat der Streit um die App zuletzt an Brisanz gewonnen. Der Oberste Gerichtshof signalisierte seine Unterstützung für ein Gesetz, das entweder den Verkauf oder ein Verbot von TikTok erzwingen würde. Betroffen wären rund 170 Millionen Nutzer. Die Frist für diese Maßnahme endet am 19. Januar. Zwei demokratische Abgeordnete, darunter Senator Edward Markey, forderten am Montag eine Verlängerung der Deadline. Markey warnte, ein Verbot würde ein „einzigartiges Informations- und Kultursystem zerschlagen und Millionen Menschen ihrer Stimme berauben“.

Trump will politische Lösung

Auch wirtschaftliche und soziale Folgen wurden hervorgehoben. „Ein TikTok-Verbot würde schwerwiegende Konsequenzen für Millionen Amerikaner haben, die auf die App für soziale Kontakte und ihren Lebensunterhalt angewiesen sind. Das dürfen wir nicht zulassen“, so Markey weiter. Unterstützung erhielt er vom designierten Präsidenten Donald Trump, der das Gericht darum bat, die Umsetzung des Gesetzes zu verzögern. Trump kündigte an, nach seinem Amtsantritt am 20. Januar eine „politische Lösung“ finden zu wollen.

Falls das Gericht nicht einschreitet, könnte schon ab Sonntag ein Verbot neuer TikTok-Downloads in den App-Stores von Apple und Google in Kraft treten. Während bestehende Nutzer die Plattform weiterhin nutzen könnten, würden die Dienste nach und nach eingestellt werden. (rr)