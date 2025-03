So sehr erodiert die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

Anzeige

MÜNCHEN. Die deutsche Industrie steht im internationalen Wettbewerb immer schlechter da. Das berichtete das Ifo-Institut am Montag und berief sich dabei auf eine Umfrage unter Unternehmen. „Einen solchen Einbruch im internationalen Wettbewerb in derart kurzer Zeit haben wir bisher nicht beobachtet“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen.

Demnach schätzte im Januar jedes vierte Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern außerhalb der Europäischen Union als gering ein. 21 Prozent gaben an, auch der Wettbewerb innerhalb der EU sei härter geworden. Auf der anderen Seite sah nach Ifo-Angaben kaum ein Unternehmen seine Position gegenüber der Konkurrenz weltweit verbessert.

Alle Bereiche sind von sinkender Wettbewerbsfähigkeit betroffen

Laut dem Münchner Institut sind vom Verlust an Wettbewerbsfähigkeit alle Bereiche der Industrie betroffen. Besonders sei dies bei der Automobilbranche der Fall. Auch in der Metall- und Chemieindustrie bleibe die Lage angespannt. Vergleichsweise stabil stünden dagegen die Getränkehersteller da, deren Position sich zuletzt kaum verändert habe.

Ifo-Forscher Wohlrabe fordert die Bundesregierung dazu auf, Bürokratie abzubauen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Entlastungen bei den Steuern auf den Weg zu bringen und gegen den Fachkräftemangel vorzugehen. „Jetzt braucht es entschlossene Reformen, damit die deutsche Industrie im globalen Wettbewerb nicht noch weiter zurückfällt.“

Laut des Ifo-Instituts hatten in den 2010er Jahren lange Zeit nur fünf bis zehn Prozent der Industrieunternehmen angegeben, daß sich ihre Wettbewerbsposition verschlechtert habe. Vor allem seit 2022 stieg der Anteil stark an.

Deutschland liegt beim Wirtschaftswachstum ganz hinten

Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einer schweren Krise. 2024 sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) das zweite Jahr in Folge. Das war erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall. Für 2025 rechnen Beobachter aktuell nur mit einem leichten Wirtschaftswachstum von deutlich unter einem Prozent.

Anfang Februar legte das Ifo-Institut Ergebnisse einer Umfrage unter internationalen Wirtschaftsexperten vor, aus der hervorgeht, daß die Experten für Deutschland 2025 ein so niedriges Wirtschaftswachstum erwarten wie für kein anderes Industrieland. „Im internationalen Standortwettbewerb hat Deutschland massiv an Attraktivität verloren“, kritisierte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. (ser)