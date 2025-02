Wirtschaftswachstum: So verheerend steht Deutschland im Vergleich da

Anzeige

MÜNCHEN/LUZERN. Wirtschaftsexperten erwarten für Deutschland im Jahr 2025 ein so niedriges Wirtschaftswachstum wie für kein anderes Industrieland. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik durchgeführt hat.

Demnach rechnen die Experten mit einem Wachstum von gerade einmal 0,4 Prozent. Weltweit erwarten sie dagegen eine Wachstumsrate von 2,9 Prozent. Dabei sind vor allem Afrika mit 3,9 Prozent und Asien mit 3,8 Prozent vorne mit dabei. In Nordamerika werden 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet, in Europa 2,1 Prozent und in Ozeanien 1,4 Prozent. Deutschland bleibt dahinter deutlich zurück.

„Deutschland braucht dringend eine andere Wirtschaftspolitik“

Auch für die Folgejahre fürchten die Experten ein unterdurchschnittliches Wachstum in Deutschland. 2026 werden es nach ihren Einschätzungen ein Prozent und 2028 dann 1,3 Prozent sein. Weltweit wird dagegen mit 3,2 beziehungsweise 3,1 Prozent gerechnet. Für die Studie wurden im Dezember rund 1.400 Experten aus 125 Ländern befragt.

„Deutschland braucht dringend eine andere Wirtschaftspolitik, die das Wachstum wieder ankurbelt“, führte Niklas Potrafke, Ifo-Forscher und Co-Autor der Studie, aus. „Im internationalen Standortwettbewerb hat Deutschland massiv an Attraktivität verloren. Die neue Regierung sollte dies mit marktorientierten Reformen adressieren.“

Auch Bundesbank rechnet nur mit schwachem Wirtschaftswachstum

2024 ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt das zweite Jahr in Folge gesunken. Das ist erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall. Das erste Mal schrumpfte die Wirtschaft zwei Mal in Folge in den Jahren 2002 und 2003. Nach einem Minus von 0,3 Prozent im Jahr 2023 ging das BIP 2024 laut Statistischem Bundesamt um weitere 0,2 Prozent zurück.

Die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung rechnen für 2025 mit einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent. Die Bundesbank geht derzeit von einer Steigerung um 0,2 Prozent aus. Im Sommer hatte die Bank noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,1 Prozent prognostiziert. Für 2026 rechnet sie mit 0,8 Prozent, für 2027 mit 0,9 Prozent. (ser)