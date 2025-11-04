Bau eines Windrades: Obwohl die Politik in Deutschland auf Windkraft setzt, verabschieden sich mehr Unternehmen von den Klimazielen. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Dem Klima-Bündnis gehen die Unternehmen von der Fahne

| Autor: Hannes Märtin

Immer mehr Unternehmen verabschieden sich von ihren Klimaverpflichtungen. Rund 1.000 Firmen sind bereits aus der Science Based Targets Initiative ausgestiegen. Kurz vor der Konferenz COP30 steht die wirtschaftsfeindliche „grüne Agenda“ auf der Kippe.

