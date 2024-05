Bundesregierung verfehlt Ziel von 400.000 neuen Wohnungen deutlich

— Statistisches Bundesamt (@destatis) May 23, 2024

2023 wurden in Deutschland 294 400 #Wohnungen gebaut, 0,3 % oder 900 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Damit hat sich die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen seit dem Jahr 2021 kaum verändert. Mehr Infos: https://t.co/oCJgm140RM #Bauen pic.twitter.com/gGaCalfor4

Zudem erhöhte sich die durchschnittliche Abwicklungsdauer, also die Zeit von der Erteilung der Baugenehmigung bis zur Fertigstellung, bei den 2023 fertiggestellten Wohnungen auf 24 Monate. 2020 betrug der Wert noch 20 Monate. Genehmigungen gibt es aktuell für 826.800 weitere Wohnungen, 390.900 davon befanden sich 2023 bereits im Bau. Die Zahl der neuen Baugenehmigungen sank derweil um 26,7 Prozent auf 259.600.

Während es bei den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+4,1 Prozent auf 156.300) und in Zweifamilienhäusern (+3,8 Prozent auf 23.800) einen Zuwachs gab, verringerte sich die Zahl der Einfamilienhäuser um 9,3 Prozent auf 7.200. Auch die Zahl fertiggestellter Wohnungen in Wohnheimen nahm um 15,9 Prozent ab und lag 2023 bei 7.300.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wies darauf hin, daß die Zahl der geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau um 20 Prozent auf 49.430 gestiegen ist. „Der soziale Wohnungsbau erweist sich als absoluter Stabilitätsanker für die Bau- und Immobilienbranche. Unsere milliardenschwere Förderung für den bezahlbaren Wohnraum bringt auch immer mehr private Wohnungsbaugesellschaften in den sozialen Wohnungsbau. Das zeigt: Die Förderung des Bundes wirkt“, sagte sie.